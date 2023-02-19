



Эндрю Ллойд Уэббер написал новую музыку для коронации короля Чарльза

74-летниего Эндрю Ллойда Уэббера попросили создать новую музыку для коронации британского короля Чарльза. Композитор включил в гимн адаптированные к данному радостному событию слова из 98-го псалма.



Уэббер написал в Твиттере: “Для меня большая честь, что меня попросили сочинить новый гимн для “Коронации”. Мой гимн включает слова, адаптированные из Псалма 98. Я написал музыку для хора и органа Вестминстерского аббатства, церемониальных духовых и оркестра. Надеюсь, мой гимн отражает это радостное событие”.



На коронационной службе, которая должна состояться в Вестминстерском аббатстве 6 мая, прозвучат 12 новых музыкальных произведений.



Король Чарльз лично выбрал музыку для церемонии, в которой прозвучит евангельский хор, а также греческая православная музыка в память о его покойном отце, принце Филиппе.



Помимо этого будет представлена ​​классическая музыка таких композиторов, как Уильям Берд, Джордж Гендель и сэр Эдвард Элгар, наряду с новой музыкой, включая шесть произведений для оркестра, пять хоровых произведений и произведение для органа.



Новую музыку напишут Ллойд Уэббер, Патрик Дойл, Иэн Фаррингтон, Сара Класс, Найджел Хесс, Пол Милор, Тарик О'Реган, Роксана Пануфник, Ширли Дж. Томпсон, Джудит Вейр, Родерик Уильямс и Дебби Уайзман.





