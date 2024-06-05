



Экстренно госпитализирована актриса Нина Гребешкова

В понедельник, 3 июня, в Москве экстренно госпитализировали актрису Нину Гребешкову.



По данным "Базы", об этом стало известно лишь спустя два дня.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что вдова режиссера Леонида Гайдая пожаловалась на острые боли в области живота. Гребешкова сообщила, что упала у себя дома и ударилась левым боком.



Теперь актрисе предстоит перенести операцию. Несколько дней она проведет в больнице.