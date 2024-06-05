Экстренно госпитализирована актриса Нина Гребешкова
В понедельник, 3 июня, в Москве экстренно госпитализировали актрису Нину Гребешкову.
По данным "Базы", об этом стало известно лишь спустя два дня.
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Уточняется, что вдова режиссера Леонида Гайдая пожаловалась на острые боли в области живота. Гребешкова сообщила, что упала у себя дома и ударилась левым боком.
Теперь актрисе предстоит перенести операцию. Несколько дней она проведет в больнице.