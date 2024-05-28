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Экс-гитариста "Короля и шута" и Кукрыниксов обвиняют в мошенничестве
28.05.2024 15:37 Алина Груднева

Экс-гитариста "Короля и шута" и Кукрыниксов обвиняют в мошенничестве

В России авиакомпания "Победа" потребовала привлечь к ответственности экс-гитариста "Короля и шута" и "Кукрыниксов" Александра Леонтьева и его жену.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Авиакомпания обвинила музыканта и его супругу в мошенничестве. "Победа" сообщила в полицию, что Леонтьев предоставил поддельные медицинские справки, чтобы вернуть деньги за авиабилеты.

В путешествие Александр и Алена отправиться не успели и оформили заявление на возврат средств за билеты. В авиакомпании утверждают, что медицинские справки оказались фейковыми. Теперь музыканту и его жене грозит уголовное дело.

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