



Джон Бон Джови страдает от атрофии голосовых связок

В 2022 году певец перенес операцию из-за голосовой атрофии, также известной как “стареющий голос” или “пресбифония", - это состояние голоса, которое характеризуется истончением мышц и тканей голосовых связок. Голос может становиться слабым или тихим. Пациенты страдают от изменения высоты голоса, хрипоты или грубости голоса.



Бон Джови решил сделать операцию. К счастью, она прошла успешно, но ему пришлось заново учиться петь.



"Даже добраться до этой точки было непростым путешествием. Но я старательно проходил реабилитацию и терапию. Мне пришлось заново учиться что-то делать. Ко мне вернулись высокие ноты давным-давно, но потом нужно было работать над низкими", - сказал исполнитель.



Певец признался, что много боролся, прежде чем увидел улучшения. По его словам, все эти годы он очень хотел сделать большое шоу, но боялся “дать неполное выступление и подвести миллионы поклонников группы”.



