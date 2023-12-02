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Двухлетка стала самой юной персоной в обществе с высоким IQ
02.12.2023 01:30 Катя Шульц

Двухлетка стала самой юной персоной в обществе с высоким IQ

Айла Макнабб из Крествуда попала в Книгу рекордов Гиннеса в тот момент, когда была принята в Mensa (люди с самым высоким IQ на планете), набрав 99 баллов в своей возрастной группе по шкале интеллекта Стэнфорда-Бине.

Родители Джейсон и Аманда Макнабб утверждают, что Айла выучила алфавит в возрасте 18 месяцев и вскоре начала читать.
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“В семимесячном возрасте она выбирала определенные предметы из книжек с картинками, когда ее просили”, — говорит отец девочки Джейсон Макнабб.
 

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