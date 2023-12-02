



Двухлетка стала самой юной персоной в обществе с высоким IQ

Айла Макнабб из Крествуда попала в Книгу рекордов Гиннеса в тот момент, когда была принята в Mensa (люди с самым высоким IQ на планете), набрав 99 баллов в своей возрастной группе по шкале интеллекта Стэнфорда-Бине.



Родители Джейсон и Аманда Макнабб утверждают, что Айла выучила алфавит в возрасте 18 месяцев и вскоре начала читать.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



“В семимесячном возрасте она выбирала определенные предметы из книжек с картинками, когда ее просили”, — говорит отец девочки Джейсон Макнабб.

