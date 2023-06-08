



Дороги перекрыты по всему Тель-Авиву

В преддверии самого большого “прайд-уикенда”: сегодня, 8 июня, пройдет гей-парад в городе Тель-Авив. Мероприятие состоится сегодня возле пляжа Гордон в 17:00. В этом году впервые мероприятие будет разделено, и традиционная вечеринка прайда пройдет в пятницу в парке Ганей Йешуа. из-за этих мероприятий дороги по всему Тель-Авиву были перекрыты уже с 6:00 утра.



Парад будут сопровождать 9 грузовиков ведущих артистов эстрады города и организаций гей-сообщества. Маршрут парада начнется от угла улицы Шелег - Герберт Самуэль до улицы Даниэль. Главная вечеринка прайда состоится в пятницу, 9 июня.





Дороги, которые были перекрыты для движения в Тель-Авиве, начиная с 6:00



Улица Герберта Самуэля в южном направлении от улицы Шелег до улицы Йехезкель Койфман



Улица Ха Яркон в южном направлении от улицы Жаботински



Сдерот Роках от улицы Ибн Гвироль в западном направлении



Улица Фришман в западном направлении от улицы Дизенгоф до улицы Герберт Самуэль



Улица Трумпельдор в западном направлении от улицы Бен Иегуда до улицы Герберт Самуэль



Улица Геула в западном направлении от улицы Яркон до улицы Герберт Самуэль



Улица Нехемия в западном направлении от улицы Яркон до улицы Герберт Самуэль.



С 12: 00 будут перекрыты дополнительные улицы в центре Тель-Авива, с 22:00 будет закрыта парковка в Ганей Йешуа.