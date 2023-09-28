



Дочь Мадонны сверкнула голым телом в прозрачном платье

Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон в очередной раз явилась на официальное мероприятие в провокационном наряде.



Она пришла на вечеринку Vogue Fashion Night Out в Мадриде в прозрачном платье.



Оно было выполнено в японском стили, сочетая замысловатые узоры и черные полосы. Что примечательно, под наряд Леон решила не надевать бюстгальтер, из-за чего на красной дорожке можно было разглядеть практически все.



Провокационный образ дополняли цепи, кожаные ботинки на каблуках и серьги-кольца.

