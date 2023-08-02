



Дочь Мадонны разделась для новой фотосессии

Живущая в Нью-Йорке дочь певицы Мадонны Лурдес Леон разделась для новой фотосессии в рамках рекламы австралийского модного бренда Dion Lee.



26-летняя бывшая студентка колледжа снялась в пикантных образах в фотосессии фотографа Карлоты Герреро.



Дочь Мадонны позировала в черном кожаном бикини. Образ дополнили цепи и длинные ботфорты. Съемки были посвящены новой коллекции бренда Cage Chain. Одна сумка будет стоить примерно 1000 долларов.



На одном из фото девушка позирует практически голой, сидя за компьютером. Ее наготу прикрывают длинные густые волосы.



Dion Lee — дизайнерский бренд из Сиднея, Австралия, основанный в 2009 году.