



Десять электромобилей с самым большим запасом хода – кто проедет дальше всех

Минимальное расстояние, на которое может проехать электромобиль, часто становится важным фактором в выборе средства передвижения. Ниже представлены примеры электрокаров, показывающих постоянный рост запаса хода.



Lucid Air

Lucid Air установил новый стандарт дальнобойности. Air Grand Touring оснащен системой полного привода, колесами диаметром 19 дюймов. Он способен проехать на одном заряде до 830 км.



Tesla Model S

Обычная Эска может преодолеть расстояние в 650 км. Она оснащена двумя моторами и 19-дюймовыми дисками, более мощная версия Plaid – 637 километров, но имеет меньший диаметр колес.



Hyundai Ioniq 6

Ioniq 6 имеет максимальный запас хода около 580 км. Этот автомобиль является настоящим конкурентом Tesla Model 3 по дальности пробега на одном заряде.



Tesla Model 3

Версия Long Range Model 3 имеет запас хода в 576 км, а более массивная версия Performance с полным приводом – 507 км.



Tesla Model X

Внедорожник Model X оборудован двухмоторной системой с полным приводом, 20-дюймовыми дисками и функциональной задней дверью Falcon Wing. Он имеет запас хода 560 км.



Mercedes-EQ EQS450

Первый полностью электрический седан Mercedes EQ, EQS имеет самый большой запас хода в линейке – 563 километра.



Tesla Model Y

Внедорожник Model Y поражает своей реакцией на руль, а версия Long Range с 19-дюймовыми дисками может проехать 531 километр на одном заряде.



Rivian R1T

После обновления программного обеспечения пикап Rivian R1T получил увеличенный запас хода с 505 до 527 км.



BMW iX

Первый полностью электрический внедорожник BMW iX имеет максимальный запас хода на уровне 521 километра в версии AWD xDrive50.

Rivian R1S. Электрический внедорожник Rivian R1S, недавно получивший обновление программного обеспечения, теперь может преодолеть расстояние в 516 километров на одном заряде.