



Цукерберг готовится к концу света, строя замок с бункером

Предприниматель Марк Цукерберг строит огромный жилой комплекс на Гавайях стоимостью в 100 миллионов долларов с подземным бункером и собственными источниками еды и энергии.



По данным американской газеты The New York Post со ссылкой на расследование Wired, проект является секретным, в связи с чем предполагается, что он готовится к концу света.



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Комплекс основателя Facebook называется Koolau Ranch. Он уже частично построен и станет одним из самых дорогих проектов индивидуального строительства в современной истории. Он расположен на острове Кауаи.



Комплекс будет состоять из более чем 10 зданий с двумя центральными особняками, которые будут соединены туннелем, ведущим к подземному бункеру площадью 5000 квадратных футов. Внутри убежища предполагается жилое помещение, а также взрывоустойчивая дверь из бетона и стали.



В комплексе будет как минимум 30 спален и 30 ванных комнат, а также гостевые дома и 11 "дискообразных" домов на деревьях, соединенных между собой веревочными мостами.