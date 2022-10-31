



Чуть не разрушил семью: Сталлоне передумал разводиться с женой

Звезда американских боевиков Сильвестр Сталлоне признался передумал разводиться с женой, Дженнифер Флавин.

По данным The Sunday Times, пара прожила душа в душу 25 лет.

Их брак чуть не распался, поскольку звезда "Рокки" поставил на первое место карьеру.

"Появилось осознание того, что является наиболее ценным, чем что-либо, а именно – моя любовь к моей семье. Это важнее моей работы, и это был тяжелый урок", - признался актер.

По словам Сталлоне, его карьера стала причиной страданий для детей: дочерей, Софии Сикстин и Скарлет, а также сыновьей Сиргео и Сейджа. Сейдж умер в возрасте 36 лет из-за сердечного приступа в 2012 году.

"Я не уделял им должного внимания, когда они росли. Я был так ориентирован на карьеру, и теперь я говорю: "Хорошо, у меня впереди не так много времени, и я хочу начать расспрашивать их об их жизни. Я спрашиваю их, как прошел день, и сначала они говорят немного односложно. Затем я услышал, как одна из моих дочерей сказала: "Я просто думала о тебе". Боже мой. Я никогда в жизни такого не слышал. Когда дочь знает, что тебе не все равно, она всегда рядом", – отметил он.