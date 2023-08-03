



Человечество исчерпало годовой запас ресурсов планеты, – экологи

Нынешний условный запас возобновляемых природных ресурсов иссяк 2 августа, в связи с чем экологи объявили эту среду "всемирным днем ​​экологического долга 2023 года". Об этом сообщает DW со ссылкой на данные американской экологической организации Global Footprint Network (GFN).



При подсчете GFN сравнивает экологический след человека, то есть потребление людьми возобновляемых ресурсов, с биоемкостью – способностью планеты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе углекислый газ.



По словам экспертов, если бы все люди на планете жили так расточительно, как в Германии, день экологического долга наступил бы еще 4 мая.



В 2022 году человечество начало жить в "экологический кредит" на 5 дней раньше, 28 июля.



"На первый взгляд складывается впечатление, что в 2023 году люди потратили меньше ресурсов, чем в 2022 году, но экологи из GFN подчеркивают, что это лишь призрачный прогресс", – говорится в материале.



Представитель GFN Аманда Дип сказала, что ситуация с экодолгом фактически не меняется уже почти десять лет. Она отметила, что на данный момент совсем непонятно, какое влияние оказало понижение экономической активности из-за пандемии коронавируса либо усилия по декарбонизации энергетики на потребление ресурсов.



