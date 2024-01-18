



Часы Шварценеггера после его задержания в аэропорту, резко выросли в цене

Вчера, 17 января, Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Мюнхена за то, что не задекларировал дорогие часы.



Он намеревался продать их с аукциона, а вырученные деньги направить на защиту климата.



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Шварценеггер отметил, что после трех часов в комнате полиции и оплаты штрафа, теперь это "самые просматриваемые наручные часы".



От намерения продать часы на аукционе Шварценеггер не отказался, однако теперь стартовая цена торгов составляет €50 тысяч вместо €20 тысяч, как было ранее.



BILD отмечает, что после инцидента моделью заинтересовались десятки коллекционеров.



BILD пишет, что таких часов швейцарской фирмы Audemars Piguet всего 20 экземпляров, а эта модель сделана специально для актера и он носил их в нескольких фильмах. На корпусе часов изображен торс Шварценеггера и написано Arnold Classic.

