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Целый карибский остров уходит под воду
03.06.2024 07:30 Алина Груднева

Целый карибский остров уходит под воду

Карибский остров Гарди Сугдуб у берегов Панамы постепенно уходит под воду, из-за чего население переезжает на материк. 

По данным информационного агентства AP, с острова, который был населен коренным народом Куна, собираются переехать порядка 300 семей.

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Эвакуация населения Гарди Сугдуб ожидается на следующей неделе. По словам сотрудника министерства жилищного строительства Панамы, некоторые жители все же решили остаться в своих домах до тех пор, пока это не станет опасно для жизни и здоровья.

"В последнее время я вижу, что изменение климата оказало большое влияние. Теперь прилив достигает такого уровня, какого не было раньше, и жара становится невыносимой", - рассказала  24-летняя местная жительница Надин Моралес.

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