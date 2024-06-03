



Целый карибский остров уходит под воду

Карибский остров Гарди Сугдуб у берегов Панамы постепенно уходит под воду, из-за чего население переезжает на материк.



По данным информационного агентства AP, с острова, который был населен коренным народом Куна, собираются переехать порядка 300 семей.



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Эвакуация населения Гарди Сугдуб ожидается на следующей неделе. По словам сотрудника министерства жилищного строительства Панамы, некоторые жители все же решили остаться в своих домах до тех пор, пока это не станет опасно для жизни и здоровья.



"В последнее время я вижу, что изменение климата оказало большое влияние. Теперь прилив достигает такого уровня, какого не было раньше, и жара становится невыносимой", - рассказала 24-летняя местная жительница Надин Моралес.