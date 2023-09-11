



ЦАХАЛ: Новая огнеупорная форма спасла жизни солдат во время рейда в ПА

В понедельник, 11 сентября военные представили новую огнестойкую униформу для своих элитных подразделений и заявили, что ее использование уже спасло жизни. По данным ЦАХАЛа, спецназ получил лишь легкие ранения в результате взрыва во время рейда в Шхеме.



Огнестойкая униформа, содержащая специальные волокна и нити для предотвращения возгораний внедрена в подразделения разведки и спецназа ЦАХАЛа за последние два года, заменив стандартную форму.



“Как только искры или живой огонь попадают на ткань, огнезащитный механизм внутри ткани поглощает и тушит огонь, создавая небольшие отверстия в униформе таким образом, чтобы предотвратить прямой контакт с кожей”, – объясняет Марина Хитрик, инженер технологического подразделения ЦАХАЛа. “Я горжусь тем, что помогла предотвратить катастрофу. Для меня каждый солдат – как мой собственный ребенок”.



По словам Хитрик, проект стартовал восемь лет назад и был в первую очередь предназначен для военнослужащих, которым требовалась новая, более удобная униформа, которая впитывает пот и обеспечивает повышенную безопасность. Для униформы были отобраны материалы, в составе которых содержится особые волокна для замедления огня. Также добавлены дополнительные элементы для комфорта солдат.



Рубашка и брюки сделаны из комбинированных тканей для разных частей тела. Например, там, где они больше потеют, использован гибкий и удобный трикотаж, чтобы избежать точек давления от тяжелого снаряжения, а на рукавах и воротнике – более прочные ткани.



“Униформа удобная и легкая, без пуговиц, с вентиляционными сетками в ключевых местах”, – добавляет Хитрик.