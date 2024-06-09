



Бритни Спирс похвасталась изменениями в своей фигуре

Поп-принцесса Бритни Спирс на фоне продолжающихся скандалов вокруг ее персоны умудрилась скнуть вес.



По словам знаменитости, ей удалось скинуть пять сантиметров.



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"Я горжусь своим белым купальником и тем, что я потеряла два дюйма в талии! На самом деле это другая версия моего видео в купальнике, но мне она показалась особенно удивительной… Я как бы исчезла при монтаже! Когда я снимала это, то вспомнила, что сказала, что не сделала ничего такого, отчего мое тело превратилось в призрак? Кто знает", – сообщила Бритни.