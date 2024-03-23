



Брат принцессы Дианы обратился к онкобольной принцессе Уэльской

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер присоединился к реакции королевской семьи на известие о том, что принцесса Уэльская Кэтрин лечится от рака.



Он выразил ей свою поддержку, похвалив Кейт Миддлтон за мужество.



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Трогательный пост поддержки младший брат матери принца Уильяма опубликовал в социальной сети.



"Невероятная выдержка и сила", - сказал он, показав скриншот с видеообращения Кейт.