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Брат принцессы Дианы обратился к онкобольной принцессе Уэльской
23.03.2024 20:24 Алина Груднева

Брат принцессы Дианы обратился к онкобольной принцессе Уэльской

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер присоединился к реакции королевской семьи на известие о том, что принцесса Уэльская Кэтрин лечится от рака.

Он выразил ей свою поддержку, похвалив Кейт Миддлтон за мужество.

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Трогательный пост поддержки младший брат матери принца Уильяма опубликовал в социальной сети.

"Невероятная выдержка и сила", - сказал он, показав скриншот с видеообращения Кейт.

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