



"Бориса Джонсона" поймали с украинским водительским удостоверением в Нидерландах

Нидерландская полиция сообщила, что была удивлена арестом мужчины в связи с вождением в нетрезвом состоянии в минувшие выходные, когда в его водительском удостоверении он был указан как "Борис Джонсон".

Поддельное украинское водительское удостоверение с фотографией бывшего премьер-министра Великобритании и правильной датой рождения были "изданы" в 2019 году и действительны до конца 3000 года.



Представитель полиции Тийс Дамстра заявил, что офицеры расследовали инцидент, когда автомобиль врезался в столб у моста Эмма в северном городе Гронинген.



Автомобиль был брошен, но впоследствии полиции сообщили, что водитель стоял на мосту.



"Человек не смог идентифицировать себя и отказался пройти тест на алкотестер", - сказал Дамстра агентству AFP.



35-летний мужчина из небольшого городка Зюйдхорн к западу от Гронингена был арестован, а полиция обыскала его машину.



"Внутри полиция обнаружила поддельные водительские права, принадлежащие Борису Джонсону", - написала полиция Гронингена в своем аккаунте в Instagram.



Дамстра добавил: "Насколько мне известно, настоящего мистера Бориса Джонсона в то время не было в Нидерландах".



Полиция не может сказать, где был изготовлен поддельный документ, но журналист общественного вещания NOS Кисия Хекстер заявила, что поддельные водительские права можно легко купить в туристических магазинах Украины.



