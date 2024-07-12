



Богатая индийская свадьба попала в фокусы мировых СМИ

Этим вопросом задаются многие жители Индии, поскольку многомесячные свадебные торжества в честь младшего сына самого богатого человека Азии вступают в завершающую фазу.



Кульминация торжеств ожидается в эти выходные, когда Анант Амбани, младший сын председателя совета директоров

Reliance Industries Мукеша Амбани, свяжет себя узами брака с Радхикой Мерчант, дочерью фармацевтических магнатов Вирена и Шайлы Мерчант.



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Четыре месяца длились пышные мероприятия, предшествующие самой свадьбе. Гламурные наряды, потрясающие украшения, сказочный декор и редкие выступления индийских и мировых звезд стали объектом пристального внимания общественности.



"Это не что иное, как королевская свадьба", - говорит писательница и колумнист Шобхаа Де. "Наши миллиардеры – это, новые индийские махараджи. Их акционеры ожидают не что иное, как мега-феерию".



Индийцы "всегда любили помпезность и пышность - как и британцы", - говорит она, добавляя, что "масштаб свадьбы соответствует богатству Амбани".



Однако шумиха вокруг свадьбы вызвала не меньше гнева, чем восхищение публики. Многие критикуют пышность и масштабы богатства, выставленного напоказ в стране, где десятки миллионов людей живут за чертой бедности и где неравенство в доходах крайне велико.



"С одной стороны, свадьбу можно легко расценить как насмешку, как слепоту по отношению к реальному положению дел в стране. На другом уровне, какой бы нелепой она ни была, она все же соответствует грубо искаженному, почти гротескному раздуванию индийских свадеб в последнее десятилетие", - говорит писатель и комментатор Сантош Десаи в интервью BBC.



"Это часть более масштабных изменений, которые происходят. Поколение или два назад о богатстве говорили шепотом. Сегодня о богатстве нужно говорить как можно громче". Но даже в этом случае масштаб этой свадьбы делает ее из ряда вон выходящей".

