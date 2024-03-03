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Билли Айлиш сделала неожиданное признание, почему порвала с бойфрендом
03.03.2024 04:35 Алина Груднева

Билли Айлиш сделала неожиданное признание, почему порвала с бойфрендом

Популярная певица Билли Айлиш раскрыла тайну, почему порвала отношения со своим бойфрендом.

По словам знаменитости, она решилась на такой шаг после того, как однажды ей внезапно приснился Кристиан Бейл.

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"Пару лет назад мне приснился сон о нем. Он появился в лучах солнца в небольшом кафе", - вспомнила Билли.

По словам Айлиш, этот сон заставил ее осознать, что она должна порвать с бойфрендом. После пробуждения певица "будто пришла в себя".

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