



Билли Айлиш сделала неожиданное признание, почему порвала с бойфрендом

Популярная певица Билли Айлиш раскрыла тайну, почему порвала отношения со своим бойфрендом.



По словам знаменитости, она решилась на такой шаг после того, как однажды ей внезапно приснился Кристиан Бейл.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Пару лет назад мне приснился сон о нем. Он появился в лучах солнца в небольшом кафе", - вспомнила Билли.



По словам Айлиш, этот сон заставил ее осознать, что она должна порвать с бойфрендом. После пробуждения певица "будто пришла в себя".