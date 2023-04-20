



"Бабушки за демократию": в Тель-Авиве прошла акция протеста пожилых людей

Сотни пожилых людей вышли на улицы Тель-Авива в рамках протеста бабушек и дедушек против плана правительства усилить политическую власть за счет ограничения судебной власти.



"Мы сделали плакат с маленькими внуками вокруг него и написали, сколько у нас их", — говорит одна из протестующих 81-летняя Росси Гелб.



Сегодняшняя акция протеста — уже вторая, организованная "Савтот за демократию", что на иврите означает "бабушка".



Основанное всего шесть недель назад 70-летней Энн Беркли, уроженкой Глазго, репатриировавшейся в Израиль в 1978 году, движение надеется добавить то, что Беркли называет незамеченными голосами среди множества протестных организаций, возникших в ответ на планы правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Многие люди не видят и не слышат пожилых женщин… мы достигаем определенного возраста, наши волосы седеют, и мы становимся в каком-то смысле невидимыми", — говорит Беркли.



Гелб, которая переехала в Израиль из Монреаля в 1961 году и вырастила своих четверых детей в Израиле, разделяет это мнение, говоря, что это новое дополнение к сцене протеста дает ей чувство "поддержки".



К женщинам, собравшимся на площади Ха-Бима, присоединились другие бабушки и дедушки, а также их дети и внуки, пришедшие поддержать пожилых людей.