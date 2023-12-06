



Анджелина Джоли: после развода у меня начался паралич Белла



Анджелина Джоли и ее дети "должны были излечиться" от стресса, вызванного распадом ее брака с Брэдом Питтом и последовавшим за этим пристальным вниманием общественности, рассказала она в редком интервью журналу WSJ.



"Мое тело очень сильно реагирует на стресс", - говорит она. "Мой сахар в крови то повышается, то понижается. За полгода до развода у меня внезапно начался паралич Белла".



Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. Сегодня она впервые рассказала о том, что только почти год спустя ей удалось полностью оправиться от паралича Белла - заболевания, которое вызывает частичный паралич лица.



"Иногда женщины в семьях ставят себя на последнее место... пока это не проявляется в их собственном здоровье", - сказала она в интервью Vanity Fair. Спустя годы, объяснила Джоли в интервью WSJ, у нее все еще нет "настоящей социальной жизни" в Лос-Анджелесе.



"Сегодня я не стала бы актрисой", - сказала 48-летняя Джоли. "Когда я начинала, от меня не требовалось быть такой публичной, делиться столь многим".