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Анджелина Джоли: после развода у меня начался паралич Белла
06.12.2023 10:46 Аркадий Бочаровский

Анджелина Джоли: после развода у меня начался паралич Белла


Анджелина Джоли и ее дети "должны были излечиться" от стресса, вызванного распадом ее брака с Брэдом Питтом и последовавшим за этим пристальным вниманием общественности, рассказала она в редком интервью журналу WSJ.

"Мое тело очень сильно реагирует на стресс", - говорит она. "Мой сахар в крови то повышается, то понижается. За полгода до развода у меня внезапно начался паралич Белла". 

Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. Сегодня она впервые рассказала о том, что только почти год спустя ей удалось полностью оправиться от паралича Белла - заболевания, которое вызывает частичный паралич лица. 

"Иногда женщины в семьях ставят себя на последнее место... пока это не проявляется в их собственном здоровье", - сказала она в интервью Vanity Fair. Спустя годы, объяснила Джоли в интервью WSJ, у нее все еще нет "настоящей социальной жизни" в Лос-Анджелесе. 

"Сегодня я не стала бы актрисой", - сказала 48-летняя Джоли. "Когда я начинала, от меня не требовалось быть такой публичной, делиться столь многим".

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