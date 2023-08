Алкоголь не делает людей привлекательнее, - исследование

Американские исследователи установили, что алкогольное опьянение не влияет на определение уровня привлекательности вокруг людей, пишет The Guardian.



Исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, опровергает существование эффекта "пивных очков" - усиление физического влечения во время алкогольного опьянения.



В ходе эксперимента они приглашали в свою лабораторию 18 пар друзей-мужчин и попросили определить уровень привлекательности женщин и мужчин на фото и видео.



Во время встреч мужчины выпивали безалкогольные напитки, во время других встреч – определенное количество водки с клюквенным соком. Концентрация алкоголя в крови составила 0,08% – это разрешенное ограничение для вождения в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, а также во многих штатах США.



Представление участников эксперимента о привлекательности людей на фото от алкоголя не изменялось. Однако ученые зафиксировали у них повышение смелости.



Так, испытуемые в состоянии опьянения в 1,71 раза чаще выбирали наиболее привлекательных людей для потенциальной встречи.