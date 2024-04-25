



Александр Масляков уходит из КВН. По какой причине?

Александр Масляков покидает работу в КВН. Перенесенный знаменитым ведущим ковид не прошел бесследно.



В 2022 году у Маслякова нашли неоперабельную опухоль в легких, которую у него нашли в 2022 году после перенесенного ковида.



Все это время 82-летнего ведущего наблюдают врачи, он проходит поддерживающее лечение. Масляков стал чаще жаловаться на здоровье.



В СМИ уже разлетелась информация, что на смену Маслякову-старшему приходит Дмитрий Хрусталев. Однако сын бессменного ведущего эту информацию опровергает. По его словам, речь идет о временной замене.

