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Александр Масляков уходит из КВН. По какой причине?
25.04.2024 08:54 MIGnews.com

Александр Масляков уходит из КВН. По какой причине?

Александр Масляков покидает работу в КВН. Перенесенный знаменитым ведущим ковид не прошел бесследно. 

В 2022 году у Маслякова нашли  неоперабельную опухоль в легких, которую у него нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

Все это время 82-летнего ведущего наблюдают врачи, он проходит поддерживающее лечение. Масляков стал чаще жаловаться на здоровье.

В СМИ уже разлетелась информация, что на смену Маслякову-старшему приходит Дмитрий Хрусталев. Однако сын бессменного ведущего эту информацию опровергает. По его словам, речь идет о временной замене.
 

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