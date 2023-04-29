



Актриса Ева Грин выиграла в суде $1 млн из-за фильма, который так и не был снят

Звезда Джеймса Бонда Ева Грин одержала победу в судебном разбирательстве по поводу гонорара в размере 1 миллиона долларов за роль в так и не снятом научно-фантастическом фильме "Патриот".



42-летняя французская актриса подала в суд на британскую продюсерскую компанию White Lantern Film в Верховном суде Лондона. Компания подала встречный иск, заявив, что Грин сорвала проект стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов, выдвинув "необоснованные требования".



Судья Майкл Грин вынес решение в пользу Грин, установив, что она не нарушила свой контракт с компанией и, следовательно, имела право на получение вознаграждения, и отклонил встречный иск.



"В частности, я считаю, что г-жа Грин не отказывалась от своих обязательств по соглашению с режиссером; и при этом она не совершала каких-либо нарушений этого контракта", — сказал судья.



В решении на 71 странице в пользу актрисы судья подчеркнул "чрезмерную интерпретацию" личных сообщений по делу.



Он сказал, что обе стороны обвиняли друг друга в том, что они притворялись, что в состоянии снять фильм в конце сентября 2019 года, но ни одна из сторон не была готова снимать фильм, который хотела снять другая.



Позже он добавил, что дело было осложнено запутанными и чрезмерно техническими теориями относительно того, что произошло, и якобы злонамеренными стратегиями, принятыми другой стороной в то время.



Дело было сосредоточено на споре о направлении фильма, при этом Грин утверждала, что ей не нравится то, как продюсеры ведут проект.



Она также обвинила продюсеров в том, что они не предоставили ей надлежащую подготовку для этой роли.



В своем постановлении судья заявил, что считает показания Грин "заслуживающими доверия и надежными" и удовлетворен тем, что она не действовала необоснованно в своих отношениях с продюсерами.



Он также обнаружил, что продюсеры не смогли предоставить ей надлежащую подготовку для этой роли, что, по его словам, было "значительным нарушением" их контракта с ней.



В результате этого решения Грин теперь имеет право на полный гонорар в размере 1 миллиона долларов, который изначально оговаривался в контракте.



В заявлении, опубликованном после вынесения решения, Грин сказала: "Моя профессиональная репутация была подтверждена. Судья установил, что я никогда не нарушала своих обязательств. Я благодарна суду, судье, моей юридической команде и моему доблестному агенту, который является моей силой и моим щитом".



Это дело привлекло внимание к проблеме гендерного неравенства в киноиндустрии, поскольку сторонники Грин утверждали, что продюсеры несправедливо преследовали ее, потому что она женщина.



Грин сказала, что сталкивалась с сексизмом на протяжении всей своей карьеры.



"Мне говорили, что я слишком старая, слишком толстая, слишком худая, слишком красивая, слишком уродливая. Мне сказали, что я недостаточно хороша, что я никогда не справлюсь. Но я никогда не сдавалась. Я всегда боролась за то, во что верю, и буду продолжать это делать", — сказала она в интервью.

