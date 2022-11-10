



Adidas будет бороться с антисемитизмом

Компания Adidas будет сотрудничать с Антидиффамационной лигой для борьбы с антисемитизмом и ненавистью.

Производитель спортивной одежды недавно объявил, что разрывает контракт с рэпером-антисемитом Канье Уэстом.

Президент Adidas North America Руперт Кэмпбелл выступил против антисемитизма в обращении к еврейской общине на ежегодном саммите ADL в Нью-Йорке.

"Мы признаем, что не всегда все делаем правильно. Мы не совершенны, но в данном случае мы точно знаем, что приняли правильное решение. Расистские и антисемитские высказывания бывшего партнера нарушили наши ценности. Мы приняли меры, чтобы разорвать партнерство. Это заняло время, но мы по-прежнему привержены нашим ценностям", — сказал Кэмпбелл.

По его словам, нет места антисемитизму, расизму и ненависти ни в спорте, ни в Adidas, ни в обществе.

"Я хочу сказать это громко и ясно всем. Мы продолжаем поддерживать еврейскую общину в борьбе с антисемитизмом и всеми общинами по всему миру, которые сталкиваются с несправедливостью и дискриминацией", — добавил он.