



96% евреев столкнулись с антисемитизмом в Европе

Около 96% евреев из 13 европейских стран сталкиваются с антисемитизмом.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Дании, Испании, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии и Швеции.



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Около 37% респондентов заявили, что подвергались преследованиям. 4% опрошенных подвергались нападениям в прошлом году из-за того, что они евреи.



Большинство респондентов, 53%, беспокоятся за свою безопасность. За безопасность своей семьи опасаются 60%.



Три четверти респондентов считают, что антисемиты возлагают на них ответственность за действия израильского правительства. Чуть более половины опрошенных считают критику Израиля антисемитской.