



81 миля на велосипеде, не держась за руль

Роберт Мюррей, спортсмен из Альберты, преодолел на своем велосипеде почти 81 милю, не используя руки, и побил мировой рекорд Гиннесса.



В соответствии с Книгой, Мюррей получил титул за наибольшую дистанцию ​​на велосипеде (без рук), проехав 80,95 миль за 5 часов 37 минут.

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“Лично я считаю, что в такой позе удобнее находиться, чем, когда ты согнут. Я могу писать сообщения, менять песню, доставать что угодно из рюкзака, пока катаюсь на велосипеде”.

