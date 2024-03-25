



25-летняя жительница Южной Кореи умудряется сохранять 90% своей зарплаты

Имя Джи Хён Квак впервые замелькало в прессе в Южной Корее после того, как она появилась в популярной телевизионной программе SBS “Мастер жизни”.



Ей удалось стать самым молодым человеком в Южной Корее, выигравшим подписку на квартиру. Это была невозможная удача, поскольку шансы обычно складываются не в пользу молодых людей из-за того, как работает система. Одним из условий лотереи являются значительные сбережения. Но кто из нас в 24 года имел что-то столь грандиозное, как эта молодая особа?



Джи-Хён Квак удалось накопить колоссальные 100 миллионов вон (75 000 долларов США) за четыре года при средней зарплате в 2,2 миллиона в месяц.

Джи Хён Квак снова стала вирусной пару недель назад после объявления о том, что она сэкономила еще 100 миллионов вон за последние два года, и опубликовав снимок экрана своего сберегательного счета, показывающий более 200 миллионов вон. Она сэкономила ту же сумму денег, что и за четыре года, всего за половину времени.



“После достижения 100 миллионов вон я почувствовала, что скорость сбора денег становится быстрее”, — сказала Джи-Хён Квак, добавив, что она хочет “зарабатывать больше, тратить меньше и быстрее сообщить новость о достижении 300 миллионов вон”.



Благодаря ее опыту экономии денег и использованию ее методов у Джи-Хён Квак теперь быстро растущее онлайн-сообщество на YouTube. Но деньги, которые она зарабатывает в социальных сетях, не идут на ее сбережения. Она считает только то, что откладывает из своей зарплаты.



Что касается того, как ей удается экономить до 90% своей ежемесячной зарплаты, Квак говорит, что она часто полагается на скидочные купоны и выгодные предложения. Она не покупает воду, а кипятит воду из крана, а также сама себя стрижет.



Джи-Хён Квак ведет блог на Naver, где делится советами и приемами экономии с единомышленниками. Она показывает свои ежемесячные расходы в качестве доказательства того, что она практикует. Например, в январе она потратила всего 500 000 вон (375 долларов США), включая расходы на еду и транспорт, а также страховку.





