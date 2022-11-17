Новости » Здоровье
Вспышка холеры на Гаити: число зараженных стремительно растет
17.11.2022 14:52 Ольга Белозерова

Вспышка холеры на Гаити: число зараженных стремительно растет

Вспышка холеры на Гаити усугубляется. По данным Панамериканской организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания возросло до более чем 700, а количество смертей, связанных с холерой, достигло 161.

Кроме этого, расследуются еще 7000 случаев подозрения на заражение. Глава ПАОЗ Карисса Этьен заявила, что полмиллиона человек подвергаются риску заражения холерой, сообщает ВВС.

Вспышка холеры вызывает особую тревогу, потому что она произошла в то время, когда Гаити уже страдает от кризиса в сфере безопасности. Вооруженные банды контролируют часть столицы, а ожесточенные перестрелки между соперничающими бандами привели к перебоям в доставке продовольствия, воды и топлива.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы