



Вспышка холеры на Гаити: число зараженных стремительно растет

Вспышка холеры на Гаити усугубляется. По данным Панамериканской организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания возросло до более чем 700, а количество смертей, связанных с холерой, достигло 161.



Кроме этого, расследуются еще 7000 случаев подозрения на заражение. Глава ПАОЗ Карисса Этьен заявила, что полмиллиона человек подвергаются риску заражения холерой, сообщает ВВС.



Вспышка холеры вызывает особую тревогу, потому что она произошла в то время, когда Гаити уже страдает от кризиса в сфере безопасности. Вооруженные банды контролируют часть столицы, а ожесточенные перестрелки между соперничающими бандами привели к перебоям в доставке продовольствия, воды и топлива.