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В США разрешили бустерные дозы вакцин Moderna и Pfizer против Omicron
31.08.2022 20:17 Алина Груднева

В США разрешили бустерные дозы вакцин Moderna и Pfizer против Omicron

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное использование бустерных доз вакцины от Moderna и Pfizer против штаммов Omicron BA4 и BA5. 

 
Соответствующее решение было принято в среду, 31 августа.
 
Обе вакцины также действуют в отношении предыдущих штаммов коронавируса.
 
Экстренное разрешение Moderna позволяет вакцинировать лиц в возрасте 18 лет и старше, а Pfizer - в возрасте 12 лет и старше.
 
По данным второй компании, примерно через неделю она будет готова поставить 15 миллионов доз.
 
Обе компании еще не завершили испытания обновленных вакцин на людях. Одобрение FDA было дано на основании предыдущих испытаний, направленных на первый штамм Omicron BA1.

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