



В Россию прекратили поставлять Виагру

Американская компания Viatris, которой принадлежат права на бренд «Виагра», прекратила поставки препарата в России, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве пояснили, что компания проинформировала о приостановке поставок таблеток «Виагра» в 2022 году.



В Минпромторге особо отметили, что препарат «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, и его производство пока не локализовано в России, однако «технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в России обеспечена», в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции.



