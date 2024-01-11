



В России умер создатель вакцины Sputnik V Борис Народицкий

О смерти ученого Бориса Народицкого, автора вакцины Sputnik V, стало известно сегодня вечером. Об этом сообщил канал RTVI, ссылаясь на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии Анатолия Альтштейна.



Известно, что Народицкий умер в возрасте 82 лет, официальная причина смерти не объявлена.



Ранее стало известно, что вакцина Sputnik V не защищает от коронавируса "просто совсем", после с появлением новых штаммов. Такое заявление сделал руководитель российского Центра имени Гамалии, разрабатывавший вакцину против COVID-19.

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