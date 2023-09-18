



В Эфиопии зафиксирована вспышка опасной болезни

В трех районах эфиопского штата Бенишангул-Гумуз зафиксирована вспышка холеры.



По данным азербайджанского информагентства APA, информацию об этом подтвердил представитель департамента здравоохранения Абдулмунхем Аль-Бешир.



Уточняется, что от этой опасной болезни уже умерли девять человек. По данным ВОЗ, это заболевание грозит миллиарду людей в 43-х странах мира. Только в этом году холера была зафиксирована в 24 страны. Тяжелее всего пришлось Малави и Мозамбику.



"Общее решение — это долгосрочные инвестиции в инфраструктуру сточных вод", — подчеркнул представитель отдела по чрезвычайным ситуациям агентства здравоохранения ООН по глобальному реагированию на холеру Генри Грей.