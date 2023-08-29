



Ученые нашли метод раннего выявления вирусных инфекций

В недавнем исследовании группа ученых оценила метаболические реакции на острую коронавирусную болезнь 2019 года (COVID-19) и определила биомаркеры острых вирусных инфекций, пишет портал Medical News.



Известно, что при заражении вирусом COVID-19 в крови людей происходят изменения определенных химических веществ, известных как биомаркеры, которые помогают врачам отслеживать развитие заболевания. В новом исследовании более пристально изучались аналогичные маркеры, но на этот раз в моче.



Используя современные методы, ученые проанализировали образцы мочи больных и не больных COVID-19. Они искали специфические молекулы, некоторые из которых вырабатываются нашим организмом естественным образом для борьбы с вирусами.



Результаты исследования оказались удивительными: в моче инфицированных пациентов было обнаружено 10 специфических молекул — так называемых нуклеозидных аналогов. Причем восемь из них оказались совершенно новыми для науки в этом контексте, а это значит, что в нашем арсенале гораздо больше средств защиты, чем мы думали раньше.



Эти молекулы не были просто попавшимися в ходе исследования, они были напрямую связаны с естественной защитой организма от вирусов. Кроме того, уровень этих молекул был значительно выше у больных COVID-19, чем у людей без инфекции. Это позволяет предположить, что анализ на наличие этих молекул может стать надежным способом определения инфицированности человека вирусом. Более того, уровень этих молекул изменялся с течением времени, что позволяет судить о прогрессировании и тяжести заболевания.



Наличие этих молекул может служить системой раннего предупреждения. Вместо того чтобы ждать, пока проявятся тяжелые симптомы, врачи смогут обнаруживать и устранять вирусные инфекции гораздо раньше, что значительно облегчит жизнь пациентов и их шансы на полное выздоровление.



