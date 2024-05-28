



Токсичные личности на старости могут страдать слабоумием

Ученые обнаружили, что мудрость не ко всем приходит с годами. Иногда, как в анекдоте, возраст приходит сам. Но иногда бывает хуже.



Согласно исследованиям, на возникновение старческого слабоумия влияют личностные черты человека. В общем, если характер у вас скверный, а эмоциональная гамма далека от счастливой, а люди не устают вам твердить о вашей токсичности, то шанс погрузиться в деменцию с возрастом довольно высок.

Впрочем, не стоит забывать, что хорошим людям с этой болячкой тоже не всегда везет.

