



Сладкие напитки размягчают кости

К такому неутешительному выводу пришли в Китае после одного неординарного случая. Один мужчина сломал бедро во время приступа сильного кашля – его кости “размягчились” из-за сладких газированных напитков.





35-летний мужчина почувствовал боль в ноге из-за сильного кашля и обратился в больницу. Рентген показал, что у него сломана бедренная кость, которая считается самой жесткой в ​​теле человека.





Врачи провели общие анализы и выяснили, что у мужчины острая нехватка кальция из-за чрезмерного употребления газированных напитков: ортофосфорная кислота из напитков сильно ухудшает всасывание кальция из пищи.



