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Симптомы, которые свидетельствуют о ранних признаках болезни Альцгеймера
19.08.2023 19:59 Алина Груднева

Симптомы, которые свидетельствуют о ранних признаках болезни Альцгеймера

Существует ряд симптомов, и это не потеря памяти, которые свидетельствуют о ранних признаках болезни Альцгеймера.

По словам ученых, среди них - депрессия, стресс или неуклюжесть.

Также уже на ранней стадии заболевания у пациентов ухудшаются зрительно-пространственные навыки. Например, человек не может правильно оценивать расстояние, а все начинается со спотыкания на лестнице.

"Мозгу трудно обрабатывать информацию о трехмерных объектах. Это может повлиять на пространственное восприятие человека или его способность оценивать расстояния", - поясняет общество Альцгеймера.

Еще одним ранним признаком заболевания может быть ухудшение зрения. Изначально этот симптом может не быть сильно заметен.

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