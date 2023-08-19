



Симптомы, которые свидетельствуют о ранних признаках болезни Альцгеймера

Существует ряд симптомов, и это не потеря памяти, которые свидетельствуют о ранних признаках болезни Альцгеймера.



По словам ученых, среди них - депрессия, стресс или неуклюжесть.



Также уже на ранней стадии заболевания у пациентов ухудшаются зрительно-пространственные навыки. Например, человек не может правильно оценивать расстояние, а все начинается со спотыкания на лестнице.



"Мозгу трудно обрабатывать информацию о трехмерных объектах. Это может повлиять на пространственное восприятие человека или его способность оценивать расстояния", - поясняет общество Альцгеймера.



Еще одним ранним признаком заболевания может быть ухудшение зрения. Изначально этот симптом может не быть сильно заметен.