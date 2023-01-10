



С завтрашнего дня: в Израиле возвращаются тесты на корону

В связи с ростом заболеваемости в мире, в том числе в Китае, министерство здравоохранения и транспорта выпустили совместное объявление о том, что с завтрашнего дня, 11 января, все, кто приземлится в Израиле, смогут при желании бесплатно пройти тест на корону.



В начале недели Министерство здравоохранения и Министерство транспорта объявили, что в связи со вспышкой коронавируса в Китае и США и в свете распространения заболевания по всему миру, с завтрашнего дня (среда, 11 января) в Израиле будет организована станция добровольного тестирования.



Сегодня министр транспорта Мири Регев добавила на своей странице в Твиттере: "Я предложила добавить услугу для прилетающих из-за границы: создание бесплатной станции по проверке на корону в Израиле с завтрашнего дня. В связи со вспышкой коронавируса в Китае и США, распространением заболевания в мире и впоследствии перед Министерством здравоохранения. Я провел переговоры с проектором по короне, профессором Салманом Заркой, генеральным директором Управления аэропортов и генеральным директором компании аэропорта Бен-Гурион”.



За тестирование будет отвечать исключительно Министерство здравоохранения. Между тем, Государство Израиль разрешит бесплатное добровольное тестирование для всех возвращающихся из-за рубежа и, в частности, для тех, кто возвращается из Китая, как это происходит в других странах мира, таких как США, Австралия, Франция, Великобритания, Испания и др.



Хотелось бы отметить, что тесты носят лишь рекомендательный характер и проводятся по выбору прибывающего пассажира и не являются обязательными или ограничивающими.