



Рекомендация минздрава для тех, кто соблюдает пост

Министерство здравоохранения предоставило рекомендации для тех, кто соблюдает пост.

В частности, минздрав представил несколько советов, которые помогут пережить пост легко и без опасности для здоровья.

"При подготовке к посту включите в меню продукты, отмеченные зеленым символом - они сделаны из базового сырья, восполняют запасы энергии в организме и продлевают чувство сытости. В преддверии поста постепенно сокращайте употребление напитков с высоким содержанием кофеина: кофе, чая и энергетиков", - порекомендовали в ведомстве.

Министерство советует пить много воды в течение дня перед постом, но не пить сразу много перед самым началом поста. Стоит избегать сладких и газированных напитков, которые вызывают резкие колебания уровня сахара в крови.

"Рекомендуемый состав продуктов для финальной трапезы: цельнозерновые продукты, вареная курица (не запеченная и не жареная) и овощи с оливковым маслом или тхиной. Порядок приема пищи очень важен: сначала ешьте цельнозерновые и белковые продукты, а только потом овощи, которые полезны, но не особенно насыщают. Первую трапезу после поста начните с горячего или холодного напитка, затем йогурт и сочные фрукты, которые повысят уровень сахара, и только потом основной прием пищи, содержащий цельнозерновые продукты, белки и овощи. Ешьте медленно и пейте много воды в течение вечера, чтобы восполнить потерю жидкости во время поста", - добавили в минздраве.