



Регулятор США по лекарствам одобрил первую в мире вакцину от пневмовируса RSV

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину против респираторно-синцитиального вируса (RSV) — болезни, от которой ежегодно умирают тысячи американцев.



Вакцина все еще нуждается в одобрении Центра по контролю и профилактике заболеваний США, прежде чем ее можно будет представить общественности.



Чиновники говорят, что вакцина является крупным прорывом, который спасет много жизней.



По словам официальных лиц, через несколько месяцев она может быть доступна для людей старше 60 лет.



RSV — это респираторное заболевание, которое обычно вызывает симптомы простуды и воспаление нижних отделов дыхательной системы. Вирус может быть смертельно опасным для маленьких детей, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.



По статистике, в среднем в США от него ежегодно умирают 100-300 детей в возрасте до 5 лет.



Он также ежегодно убивает от 6 000 до 10 000 взрослых старше 65 лет и в к 60-120 тысячах случаев приводит госпитализации.



В тяжелых случаях это может вызвать бронхиолит, который включает в себя пневмонию, скопление жидкости в легких и проблемы с дыханием.



Препарат разрабатывался более 60 лет, и он первым в мире получил одобрение для предотвращения RSV.



Опубликованное в феврале исследование британской фирмы GSK, разработавшей вакцину под названием Arexvy, показало, что эффективность препарата составляет 82,6%.



Побочные эффекты были в основном "легкими или умеренными" и проходили в течение двух дней. Наиболее распространенными являются боль вокруг места инъекции или повышенная утомляемость.

