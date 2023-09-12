



Прочь от диабета летящей походкой: короткая прогулка после еды снижает сахар

Когда говорят о пользе для здоровья средиземноморской диеты, часто забывают упомянуть об одной важной ее составляющей. На протяжении веков люди в солнечном Средиземноморье вставали после долгой, неторопливой еды и гуляли, чтобы увидеться с друзьями и пообщаться. Ходьба является настолько важной частью этого образа жизни, что является основой этого здорового режима питания.



Это может быть одной из причин, по которой исследования показали, что средиземноморская диета может снизить риск развития диабета, высокого уровня холестерина, болезней сердца, инсульта и некоторых видов рака, одновременно укрепляя кости, улучшая здоровье мозга, предотвращая слабоумие и депрессию, а также помогая бросить лишний вес.



Чтобы принести пользу, достаточно всего пары минут легкой ходьбы после приема пищи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Sports Medicine.



По словам соавтора исследования Эйдана Баффи, аспиранта кафедры физического воспитания и спортивных наук Университета Лимерика в Ирландии, просто постоять после еды тоже полезно, хотя эффект будет не такой заметный, как от ходьбы.



"Периодические перерывы стоя в течение дня и после еды снижали уровень глюкозы в среднем на 9,51% по сравнению с длительным сидением. Однако неспешная интервальная ходьба в течение дня ведет к большему снижению уровня глюкозы – в среднем на 17,01% по сравнению с длительным сидением", — рассказал Баффи.



Результаты исследования показывают, что даже люди, ведущие малоподвижный образ жизни, могут улучшить свое здоровье приложив небольшое количество усилий.

