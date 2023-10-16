



Подготовка к войне: ВОЗ отправила медикаменты в Ливан

Всемирная организация здравоохранения экстренно отправила две партии медикаментов в Бейрут в рамках подготовки к потенциальной войне, в которую страна может ввязаться против Израиля.



Как известно, террористы "Хизбаллы" уже неоднократно обстреливали израильскую территорию в рамках "солидарности" с ХАМАСом.



"Мы ускорили доставку критически важных предметов медицинского назначения в Ливан, чтобы быть готовым отреагировать на любой потенциальный кризис в области здравоохранения", - сказали в ВОЗ.



Две партии, рассчитанные на 800-1000 раненых пациентов, прибыли сегодня в Бейрут из Дубая. По данным организации, столкновения на границе между Израилем и Ливаном уже привели "к жертвам среди мирного населения".