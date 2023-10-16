Новости » Здоровье
Подготовка к войне: ВОЗ отправила медикаменты в Ливан
16.10.2023 13:04 Алина Груднева

Подготовка к войне: ВОЗ отправила медикаменты в Ливан

Всемирная организация здравоохранения экстренно отправила две партии медикаментов в Бейрут в рамках подготовки к потенциальной войне, в которую страна может ввязаться против Израиля.

Как известно, террористы "Хизбаллы" уже неоднократно обстреливали израильскую территорию в рамках "солидарности" с ХАМАСом.

"Мы ускорили доставку критически важных предметов медицинского назначения в Ливан, чтобы быть готовым отреагировать на любой потенциальный кризис в области здравоохранения", - сказали в ВОЗ.

Две партии, рассчитанные на 800-1000 раненых пациентов, прибыли сегодня в Бейрут из Дубая. По данным организации, столкновения на границе между Израилем и Ливаном уже привели "к жертвам среди мирного населения".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы