



Почему многие знаменитости едят только один раз в день?

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, Брюс Спрингстин и даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак борются со старостью благодаря разгрузочной диете.



Сторонники интервального голодания говорят, что эта диета помогает контролировать вес, но эксперты предупреждают, что такой рацион может вызвать проблемы со здоровьем. Это одна из самых любимых диет в Голливуде, у которой есть легионы поклонников, в том числе такие знаменитости, как Дженнифер Энистон. Но теперь появилась еще более экстремальная версия – диета OMAD, сокращенно от “Один прием пищи в день”.



Эта диета предполагает, что человек ест только один раз в день и голодает в течение 23 часов, в это время можно пить только кофе без молока, травяной чай и другие напитки без калорий. Сторонники OMAD говорят, что это делает человека более продуктивным и улучшает память и сознание. Некоторые также говорят, что такая диета обеспечивает повышенное чувство концентрации и ясности.



Существует целый ряд различных диет интервального голодания. Есть план 16:8, который ограничивает прием пищи восьмичасовым окном. Кроме того, есть печально известная диета 5:2, в которой два дня в неделю вы ограничиваете себя потреблением всего 500 калорий.

Идея, стоящая за всеми ними, проста. Голодание создает дефицит калорий. Это заставляет тело расщеплять накопленные жиры для создания энергии, тем самым сжигая калории и помогая быстрее похудеть.



Но эксперты предупреждают, что всего один прием пищи в день может спровоцировать проблемы со здоровьем, в том числе переедание в те часы, когда люди могут есть.



Одно исследование диеты 2022 года, показало, что у участников, которые ели только один раз в день, наблюдалось большее снижение массы тела и содержания жира, но без какой-либо разницы в плотности костей. Другое исследование сравнило пищевые привычки у мышей. Это исследование показало, что мыши, которые ели только один раз в день, набирали больше веса, чем те, которые питались 3-4 раза в день.