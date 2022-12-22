Первый компьютерный томограф в Бейт-Шемеше - в диагностическом центре «Мор»

Новая эра в Бейт-Шемеше: в городе впервые появился аппарата КТ с пониженным излучением (CT). Он будет обслуживать пациентов больничной кассы «Клалит». Представители международной компании Philips установили указанное выше устройство, которое будет эксплуатироваться диагностическим центром «Мор», входящим в группу «Клалит». Аппарат КТ отныне находится в здании диагностического центра, в торговом центре на улице Менахема Поруша.Это очень важная новость для жителей Бейт-Шемеша, которым до сих пор приходилось выезжать за пределы города для прохождения проверок, требующихэтого аппарата.Эли Коэн, генеральный директор диагностического центра «Мор»: «Мы постоянно работаем над развитием предлагаемых нами услуг и оснащением наших центров самым передовым и современным медицинским оборудованием. Аппарат КТ — это первая волна инноваций и услуг, которые мы собираемся реализовать в Бейт-Шемеше, чтобы пациенты «Клалит» могли пользоваться самыми передовыми медицинскими технологиями с максимальной доступностью и рядом с домом».По словам Михаэля Мишури-Дери, директора Иерусалимского округа: «Клалит» — это лидер в городе Бейт-Шемеш по оказанию медицинских услуг, активно внедряющий медицинские инновации на пользу жителей города и его окрестностей. Мы стремимся сделать все возможное для того, чтобы они почувствовали всю ценность применения передового медицинского обслуживания, включая предоставление всех необходимых услуг под одной крышей и не выезжая за пределы города. Я рад тому, что наш флагманский проект начал приобретать форму именно с установкой нового аппарата компьютерной томографии. Мы продолжим расширять спектр медицинских услуг, предлагаемых пациентам «Клалит» в Бейт-Шемеше».Доктор Ализа Блох, мэр Бейт-Шемеша: «Власти ответственны за все, что происходит в городе, в том числе, и за решение вопросов, связанных со здравоохранением. Жители Бейт-Шемеша теперь могут получить качественную медицинскую помощь, не выезжая из города, благодаря медицинскому комплексу, который также включает в себя и компьютерную томографию. Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому проекту, и пожелать всем здоровья».Наряду с компьютерной томографией Институт Мора будет также оказывать следующие услуги: виртуальная колоноскопия, проведение тестов для раннеговыявления женских заболеваний, лаборатория сна и компьютеризированное моделирование стелек. В ближайшие месяцы также ожидается открытие нового филиала диагностического центра «Мор» в торговом центре «Хасдера» в Бейт-Шемеше. Изюминкой нового филиала станет ультрасовременный прибор для компьютерной томографии с уменьшенным уровнем радиации, — услуга, которая до сих пор предоставлялась за пределами Бейт-Шемеша. Все это сопровождается тщательным подходом, высоким медицинским качеством, профессионализмом, использованием передовых медицинских технологий и акцентом на индивидуальность клиента.«Махон Мор», входящий в группу «Клалит», — это крупнейшая и наиболее современная сеть, лечебно-диагностических центров в Израиле, насчитывающая 27 филиалов, расположенных по всей стране. Ежегодно в рамках деятельности сети «Махон Мор» проводится более миллиона проверок и различных процедур.Вика Элькина, пресс-секретарь Иерусалимского округаНовое устройство КТ (CT) в Бейт-ШемешеГруппа из «Клалит» и «Махон Мор» принимает: Давид Шехтер (руководитель проекта в иерусалимском округе «Клалит»), Саги Гут (административный директор «Махон Мор») и Дафна Сулеймани (директор филиалов «Махон Мор» в Бейт-Шемеше и Иерусалиме).