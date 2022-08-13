



Паника от Нью-Йорка до Калифорнии из-за первого случая полиомиелита в США

Специалисты в сфере здравоохранения от Нью-Йорка до Калифорнии обеспокоены обнаружением первого случая полиомиелита за последние годы в США.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

У зараженного случился паралич. С тех пор вирус полиомиелита был обнаружен в сточных водах не только в двух округах в районе проживания больного, но и в Нью-Йорке.

Директор по общественному здравоохранению округа Лос-Анджелес Барбара Феррер сказала, что ведется обсуждение возможности отслеживания полиомиелита в сточных водах, особенно в районах с низким уровнем вакцинации.

"Обнаружение полиовируса в пробах сточных вод в Нью-Йорке вызывает тревогу. На каждый выявленный случай паралитического полиомиелита приходится еще сотни невыявленных", - отметила уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Нью-Йорк, доктор Мэри Т. Бассет.

Представители минздрава в Нью-Йорке рассматривают единственный случай полиомиелита как "верхушку айсберга", опасаясь масштабного распространения.

"Опасность полиомиелита существует сегодня в Нью-Йорке", — сказала Бассет.