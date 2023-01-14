



Отмена COVID-ограничений в КНР привела к смертям почти 60 тысяч человек

В Китае с 8 декабря от коронавируса скончались в больницах 59 928 человек.



По словам чиновников, беспрецедентный уровень смертности зафиксирован после ослабления жестких ограничений.



Средний возраст умерших - 80,3 лет. У 5 503 инфекция вызвала психическую дисфункцию, 54 435 переносили коронавирус в сочетании с другими заболеваниями. По данным Reuters, в отчете не учитывались случаи смерти от COVID вне больниц.



Китай объявил о значительном ослаблении ограничений в начале декабря после того, как по всей стране вспыхнули массовые акции протеста. На фоне ослаблений произошел беспрецедентный всплеск уровня заболеваемости. Источники сообщали, что морги не справлялись с количеством умерших, которых якобы приходилось сжигать прямо на улицах.