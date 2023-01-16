



Обновленные рекомендации ВОЗ о карантине для зараженных COVID

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации для людей, инфицированных коронавирусом.



ВОЗ предлагает изолировать зараженных, у которых проявляются симптомы COVID, изолировать на 10 дней.



В свою очередь, больных, переносящих коронавирус без симптомов, рекомендуется отправлять на карантин всего на пять дней. Предыдущие карантинные правила предполагали 13 дней изоляции и 10 соответственно.



Кроме того, ВОЗ рекомендует инфицированным проводить экспресс-тесты на антигены для потенциального сокращения срока карантина. Свои советы организация основывает на 12 исследованиях, в которых участвовали около 3000 человек.