



Новые технологии позволяют слепым ориентироваться – израильское исследование

Новое исследование, проведенное учеными из Института познания и технологии мозга университета Рейхмана, показало, что области визуальной навигации в мозгу могут активироваться звуком. При обходе лабиринтов с использованием звуковой информации вместо визуальной активизировались области визуальной навигации. Это открытие имеет множество интересных последствий, среди которых то, что результаты опровергают теорию критических периодов, получившую Нобелевскую премию, и предоставляют новые способы когнитивной тренировки, которые потенциально могут обнаруживать и даже предотвращать болезнь Альцгеймера.



Команда провела серию исследований, которые бросают вызов общепринятым представлениям о функционировании человеческого мозга, утверждая, что мозг разделен по задачам, а не по общепринятому разделению по органам чувств – зрения, слуха и т. д. В этих исследованиях использовались устройства сенсорной замены SS), которые представляют собой инструменты, передающие сенсорную информацию от одного чувства через другое.



Например, твердотельные накопители могут помочь слабовидящим людям “«видеть”, преобразовывая визуальную информацию в звуки. После прохождения обучения люди могут идентифицировать формы, расположение объектов, слова, буквы и даже лица, когда они представлены звуком. Было показано, что тренировки на SSD эффективны для людей даже в возрасте от 40 до 60 лет и старше, что ставит под сомнение идею о том, что существуют критические периоды для развития чувств.



Классическая теория критических периодов предполагает, что чувства могут быть развиты только в раннем возрасте посредством воздействия образов, звуков, осязания и другой сенсорной информации, и если они не разовьются в этот период, их невозможно использовать в более позднем возрасте. жизнь.



Результаты этого исследования показывают, что благодаря непродолжительной тренировке с EyeCane – твердотельным накопителем, передающим пространственную информацию о визуальном окружении с помощью звуков, – даже слепые от рождения люди могут развить избирательную активацию. Исследование также поддерживает идею о том, что, несмотря на годы или всю жизнь слепоты, мозг может обрабатывать зрительные задачи и свойства, если используются правильные технологии и обучение.



Результаты могут иметь значение для улучшения выявления и предотвращения болезни Альцгеймера, заявила команда. Пространственный дефицит является распространенным ранним симптомом болезни Альцгеймера. Лучшее понимание нейронных механизмов, лежащих в основе развития и функционирования пространственной навигации, “может быть возможным определить ранние биомаркеры и цели для вмешательств, направленных на предотвращение или замедление прогрессирования болезни Альцгеймера”.