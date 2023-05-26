



Ноа Кирел приняла приглашение посетить Польшу после скандала

Израильская певица Ноа Кирел после скандала, разгоревшегося вокруг ее слов на Евровидении, приняла приглашение посетить Польшу.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Напомним, артистка сказала, что получить от Польши 12 баллов на песенном конкурсе после того, как почти вся ее семья была убита во время Холокоста - это победа. Ее слова вызвали бурю негодования в Польше.



Заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблонски пригласил ее посетить Польшу, чтобы та воочию увидела последствия преступлений нацистов.



"Спасибо, Ноа Кирел, что приняла мое приглашение посетить Польшу. Я надеюсь, что вместе мы воспользуемся этой возможностью, чтобы обсудить историю, память о жертвах Холокоста и других преступлений Второй мировой войны, а также будущее – как вдохновить польскую и израильскую молодежь на изучение истории и знакомство друг с другом. Против ложных стереотипов", — прокомментировал сегодня Яблонски.

